Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Annemin her yanı tuzak dolu

''Şimdi sana daha fazla saldıracaklar. Namussuzlar, namus dersi verecek. Ahlaksızlar, ahlak dersi verecek. Sahtekarlar gerçek alınteri ve emeğine saldıracaklar. Asla kulak asma ve işine dört elle sarıl. Seninle gurur duyuyorum. Ve bu akıl tutulması süreçte yanımda durduğun için sana teşekkür ediyorum. Bu sofra çok haini ve şükürsüzü 40 yıl doyurdu. Şimdi tertemiz ve bereketle gerçek dostları ağırlıyor. Allah bereketimizi arttırsın.''

''HER YERİ TUZAK DOLU''

Kanserle mücadele eden annesi Kadriye Deniz'le ilgili ilk kez açıklama yapan Deniz, ''Annem bütün bu sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Ama şovlarına aparat olarak kullanıyorlar annemi. Daha önce kullandıkları gibi. Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu'' ifadelerini kullandı.