Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Annemin her yanı tuzak dolu

Ailesiyle sorunlar yaşayan ve mahkemelik olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in eylül ayından bu yana kanser tedavisi gördüğü öğrenilmişti. Kadriye Deniz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, kız kardeşi Yurda Gürler tarafından sosyal medya üzerinden yapılmıştı.
''DUALARINIZI BEKLİYORUM''
Yurda Gürler açıklamasında, "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın." ifadelerini kullanmıştı.
Özcan Deniz'in kanserle mücadele eden annesi Kadriye Deniz, 30 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı. Gürler, "Dayan annem" notuyla annesinin hastaneye götürüldüğü anları paylaşmıştı.
EŞİNİ SAVUNDU
Ünlü şarkıcı, yılbaşı paylaşımına tepki gösteren kız kardeşi Yurda Gürler'e yanıt verirken, eşi Samar Dadgar'ı da ailesine karşı savundu.
İşte, Özcan Deniz'in peş peşe yayımladığı o mesajlar:
''Şimdi sana daha fazla saldıracaklar. Namussuzlar, namus dersi verecek. Ahlaksızlar, ahlak dersi verecek. Sahtekarlar gerçek alınteri ve emeğine saldıracaklar. Asla kulak asma ve işine dört elle sarıl. Seninle gurur duyuyorum. Ve bu akıl tutulması süreçte yanımda durduğun için sana teşekkür ediyorum. Bu sofra çok haini ve şükürsüzü 40 yıl doyurdu. Şimdi tertemiz ve bereketle gerçek dostları ağırlıyor. Allah bereketimizi arttırsın.''
''HER YERİ TUZAK DOLU''
Kanserle mücadele eden annesi Kadriye Deniz'le ilgili ilk kez açıklama yapan Deniz, ''Annem bütün bu sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Ama şovlarına aparat olarak kullanıyorlar annemi. Daha önce kullandıkları gibi. Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu'' ifadelerini kullandı.