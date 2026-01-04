Güllü’nün ölümünden sonra çocukları bakın ne yapmış! Kayıtlar ortaya çıktı

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü 'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. GÜNAYDIN, 26 Eylül 2025'te vefat eden Güllü'nün ölümü sonrası yeni ses kayıtlarına ulaştı.
Kayıtlarda Güllü'nün oğlu Tuğberk ve nişanlısı Sena'nın da yer alması dikkat çekti.
11 Ekim 2025 tarihinde yine Tuğyan tarafından kaydedilerek sevgilisi Kervan'a gönderildiği öğrenilen ses kayıtlarında Güllü'nün çocukları ve gelin adayının Güllü'nün e-posta hesap şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları görüldü. Ses kayıtlarında ise şu ifadeler yer aldı:
"Tuğberk: Gmail'i de değiştirelim mi?
Tuğyan: Bana da at annemin şifrelerini...
Tuğberk: Sena, Annemin Hotmail şifresini nasıl bulmuştuk?"
GÜNAYDIN'da dün yayınlanan haberde ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sistematik olarak annesiyle yaşadığı her kavgayı kayıt altına alarak sevgilisi Kervan'a gönderdiğini kamuoyu ile paylaşılmıştı. Tuğyan'ın annesine "Seni hazmedemiyorum anne, seni kıskanıyorum" ifadeleri dikkat çekmişti.
"SENİ KISKANIYORUM"
Arabesk-fantezi müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen olayla ilgili pek çok soru hâlâ yanıt bulabilmiş değil.