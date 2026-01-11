Fatih Ürek'in durumu nasıl? Menajerinden açıklama geldi

Ekranların sevilen ismi Fatih Ürek, geçtiğimiz yılın ekim ayında evinde kalp krizi geçirmiş ve 20 dakika boyunca kalbi durmuştu.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken yeni bir gelişme yaşandı.
Ürek'in son durumu hakkında bilgi veren menajeri Mert Siliv, "Askerlik gibi gün sayıyorum." diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ürek'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Daha bir uyanma ya da kıpırdanma olmadı. Bazen 3 gün iyi 4 gün kötü, bazen 2 gün kötü 5 gün iyi ama bunlar hep değerleri adına söyleyebileceğimiz gelişmeler. 3 aydır yoğun bakımda olduğundan elbette bazı yaraları var. Kilo kaybı da var ama bunlar normal şeyler. Şükürler olsun ki kötüleşme yok."
BİTKİSEL HAYATA GİRDİ İDDİASI
Ünlü ismin bitkisel hayata girdiği de iddialar arasındaydı. Fakat menajerinden gelen açıklama bu konuya son noktayı koydu.
Siliv, basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, mevcut durumda Ürek'in sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti. Yoğun bakımda takip ve tedavi sürecinin planlandığı şekilde sürdüğünü aktaran Siliv, resmi ve doğru bilgilendirmelerin süreç ilerledikçe paylaşılacağını duyurdu. Ürek ve ekibi, gösterilen ilgi ve iyi dilekler için teşekkürlerini iletti. Kamuoyunun gereksiz endişelenmemesi istendi.