Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Avukatından açıklama

İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz haftalarda yapılan en son açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
'FATİH ÜREK ÖLDÜ' İDDİASI
59 yaşındaki Fatih Ürek ile ilgili bir iddia kulaktan kulağa hızlıca yayılmıştı. Yeni yılın ilk saatlerinde bazı sosyal medya platformlarında 'Fatih Ürek öldü' haberi yapılmıştı. 'Fatih Ürek öldü' iddiasının yayılmasının ardından sanatçının menajeri Mert Siliv, 'Fatih Ürek öldü' iddialarını kesin bir dille yalanlarken, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu söylemişti.
AVUKATI SON DURUMUNU PAYLAŞTI
Fatih Ürek cephesinden yeni bir haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında avukatından açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşılan mesajda; ''Bilindiği üzere Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Tedavi süreci kısmi olarak olumlu seyretmektedir'' ifadelerine yer verildi.