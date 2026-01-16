Haberler Magazin Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten babasına şoke eden sözler: Annemi senelerce dövdü Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten babasına şoke eden sözler: Annemi senelerce dövdü Yalova'daki evinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, babası Gürol Gülter'e ateş püsküdü. Tuğberk 'Sen annemi senelerce dövdün. Anneme çok büyük borçlar bıraktın' ifadelerini kullandı. HABER MERKEZİ









26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Tuğberk, paylaştığı videoda; "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor. Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen. Buradan kuzenlerime de sesleniyorum, ebeveynlerinizin bulaştığı işlere bulaşmayın. Biz yarın yüz yüze bakacağız, siz bu işlere bulaşmayın abiciğim" diye konuşmuştu.

BABASINI SUÇLADI

Güllü'nün şüpheli ölümü magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter, kızının tutuklanmasının ardından gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istiyorum demişti. ''ANNEME BÜYÜK BORÇLAR BIRAKTIN''

Tuğberk Yağız Gülter, babasıyla ilgili şoke eden yeni açıklamalarda bulundu. Tuğberk'in o sözleri CNN TÜRK ekranında izleyenleri şoke etti. Gülter, dikkat çeken konuşmasında; ''Sen annemi senelerce dövdün. Anneme çok büyük borçlar bıraktın. Bana demiş ki Tuğberk zaten parayı seven bir insandı. Beyefendi, benim etrafımda beni tanıyan insanlar, bana zaten diyor ki annesi gibi bonkör. Özellikle Gürol Gülter beyefendiye çok selam söylüyorum. Halam beni aradı telefonda tabiri caizse ağlayarak yalvardı. Oğlum bari sen sakin ol. Biyolojik baba dediğim için sinirlenmiş beyefendi'' ifadelerini kullandı.