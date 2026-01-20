Haberler Magazin Ufuk Özkan'dan kritik haber! Kardeşi son durumu açıkladı Ufuk Özkan'dan kritik haber! Kardeşi son durumu açıkladı Son dakika haberleri...Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve sağlığına kavuşması için hayranlarının seferber olduğu ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan'dan kritik haber geldi. HABER MERKEZİ









"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu çok sayıda film ve dizide rol alan ve rahatsızlığı sebebiyle tedavisi süren oyuncu Ufuk Özkan için kritik süreç devam ediyor. Hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncu Özkan'a ziyaretler tamamen yasaklandı.

"KARACİĞER DONÖRÜ ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR" Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncunun son durumuna ilişkin kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Umut Özkan paylaşımında, "Ağabeyim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır. Bu nedenle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır. Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş, onu tanıyan tiyatro ve sanat camiasından kişilerin, Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçmeleri büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.