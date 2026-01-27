Yıllar önce ziyaret etmiş! Ufuk Özkan'dan şok detay

TEDAVİ SÜRECİ 2023'TE BAŞLADI

Prof. Dr. Onur Yaprak, tedavi sürecinin ilk olarak 2023 yılı Temmuz ayında başladığını belirterek, Ufuk Özkan'ın siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvurduğunu ifade etti. Yaklaşık 14 gün süreyle yatarak tedavi altına alınan hastanın genel durumunun düzelmesi ve o dönem için karaciğer nakli gereksinimi bulunmaması nedeniyle, gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildiğini bildirdi. Hastanın 2024 yılı içerisinde yeniden rahatsızlanarak yaklaşık bir hafta süreyle yatarak tedavi gördüğü, 2025 yılı ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir tedavi süreci yaşadığı aktarıldı. Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli yapılması yönünde karar alındığı ve hastanın donör arayışı konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Süreç içerisinde hastamızın yakınları ve sevenleri tarafından donör olabilmek amacıyla çok sayıda başvuru alındığının altını çizen Prof. Dr. Yaprak, "Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 verici adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"MELD SKORU 14'E DÜŞTÜ"

Prof. Dr. Yaprak açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Donör arayışı devam ederken, hastamız Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden iyileşme sağlanmış, 22 olan MELD skoru nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15'in altına gerileyerek 14'e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun koşullar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak influenza A enfeksiyonu gelişmiş olup, enfeksiyona ait semptomlar giderek azalmaktadır. Hastamızın genel durumu iyi olup izlem ve tedavisine devam edilmektedir."

"DONÖRLER İÇİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ YAPILABİLECEK"

Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise "Öncelikle, ülkemizdeki kanuna göre alıcı ile verici arasındaki ilişki dördüncü derece akrabalık çerçevesine girmiyor, bu üç donör için de durum böyledir. Dolayısıyla öncelikle yasal izin sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Bu süreç için devletimizin ilgili ve yetkili organları bulunmaktadır ve gerekli izinler alınacaktır. Bu izinlerin ardından donörler için uygunluk değerlendirmesi yapılabilecektir. Yani bir bireyin donör olarak kabul edilebilmesi için hem tıbbi hem de yasal uygunluğun sağlanmış olması gerekir. Gönüllü bir bağışçıyı organ donörü olarak kabul edebilmek için, daha önce de belirtildiği gibi, tıbbi ve yasal tüm süreçlerin tamamlanması şarttır" ifadelerini kullandı.