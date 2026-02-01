Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlandı

'ONU ERKEN KAYBETTİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM'

Şarkıcı Hande Yener, "Çok örnek, güzel bir örnek. Onu tanımaktan, onu tanımış olmaktan çok gururluyum. Ama onu erken kaybettiğim için çok üzgünüm.. Bugün tüm ülke hüzünlü şu anda. Hepimizin neşesi gitti. Onun o gülen yüzü, gözleri de gülerdi. Sadece dudakları değil. Hiçbir sahteliği olmayan, dünya tatlısı, canım benim. Nurlar içinde yatsın. Müzik onun aşkı. Onu sahnedeyken müzikle uğurlamak çok zordu ama yapmaya çalıştım. Çok büyük saygı ve sevgi duyuyorum, o hep böyle kalacak" dedi.

'ÇOK KIYMETLİ BİR ARKADAŞIMDI'

Oyuncu Hamdi Alkan, "Benim 35 yıllık çok kıymetli bir dostumdu, çok kıymetli bir arkadaşımdı. Vakitsiz bir ayrılık, çok üzgünüm diyecek bir şey yok" diye konuştu.

'DUNYA İYİSİ BİR İNSANDI'

Dansçı Asena, "Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun Fatih'im. Dünya iyisi bir insandı. Herkese koşardı, hep başkasının derdi onun derdiydi. Omuz omuza üç buçuk sene onunla biliyorsunuz sahne yaptık. Hiçbir gün birbirimizi kırmadık. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum başka" diye konuştu.

'22 SENELİK GÜNLERİMİZ OLDU'

Barbaros Fırıldak, "O zamanlar 20 yaşındaydım, zannedersem 20 senelik, 22 senelik günlerimiz oldu. En son hastaneye yatarken bile bana dedi ki; 'Barbaroscuğum' dedi, 'Hakkını helal et.' 'Ne diyorsun?' dedim, 'Fatih abi sen' dedim, 'Sen' dedim 'daha yaşayacaksın' dedim. 'Çok güzel günlerimiz olacak yine' dedim. Ama olmadı. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.