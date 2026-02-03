Fatih Ürek 2 yıl önce 'en çok istediğim şey' demişti: Ablasından vasiyet açıklaması geldi!

Sahne enerjisi, kendine has tarzı ve televizyon programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fatih Ürek, bir süredir yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek 59 yaşında hayatını kaybetmişti.
Acı haberi, sanatçının menajeri ve yakın dostu Mert Siliv duyururken, Ürek düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Sanat, spor ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim törende ailesini yalnız bırakmazken, sanatçının kardeşleri tabut başında gözyaşlarına hakim olamamıştı.
VASİYETİNİ 2 YIL ÖNCE AÇIKLAMIŞTI: "HAYATIMDA İSTEDİĞİM EN ÇOK ŞEY"
Fatih Ürek'in vefatının ardından, sanatçının iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği vasiyeti de gündeme gelmişti. Ürek, "Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba" sözleriyle vasiyetini açıklamıştı.
Sanatçının vefatı sonrası ailesi de konuya ilişkin açıklamada bulundu.
"BİZ AİLE OLARAK ONU YAŞATACAĞIZ"
Ürek'in ablası, kardeşinin anısını yaşatmak için aile olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Biz aile olarak onu yaşatacağız" ifadelerini kullandı.
'UYUŞTURUCU KULLANDI' İDDİALARI ORTAYA ATILDI
Ürek'in vefatının ardından kamuoyunda ortaya atılan 'uyuşturucu kullandığı' yönündeki söylentiler de dikkat çekti.
HASTANE AÇIKLAMA YAPTI
Geniş yankı uyandıran bu iddialar sonrası, sanatçının tedavi gördüğü hastaneden konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.
"MADDE KULLANIMI SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"
Hastane 'uyuşturucu' iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: "15 Ekim 2025 günü sanatçı Fatih Ürek, 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde getirilmiştir. Hastanemize kabulünün ardından gerekli tüm acil ve ileri yaşam destek müdahaleleri, ilgili uzman hekimlerimiz tarafından eksiksiz şekilde uygulanmıştır. Hastanın evindeki ilk müdahale sürecinde, nakil aşamasında ve hastanemizdeki yatış süresi boyunca, entübe halde olan ve bilincinin olmadığı bu süreçte; yapılan klinik değerlendirmeler ve tedavilerinde; son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği şekilde herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu veya bilgi söz konusu olmamıştır. Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar, tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur"