Fatih Ürek 2 yıl önce 'en çok istediğim şey' demişti: Ablasından vasiyet açıklaması geldi!

VASİYETİNİ 2 YIL ÖNCE AÇIKLAMIŞTI: "HAYATIMDA İSTEDİĞİM EN ÇOK ŞEY"

Fatih Ürek'in vefatının ardından, sanatçının iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği vasiyeti de gündeme gelmişti. Ürek, "Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba" sözleriyle vasiyetini açıklamıştı.

Sanatçının vefatı sonrası ailesi de konuya ilişkin açıklamada bulundu.