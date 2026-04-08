İbrahim Tatlıses evlatlarıyla tek tek görüştü! Gözyaşları sel olurken oğlu baygınlık geçirdi!

Hürriyet 'te yer alan habere göre ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı ve enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öne sürüldü. Haberi duyan aile üyeleri ve yakın dostları ise vakit kaybetmeden hastaneye akın etti.





İBRAHİM TATLISES'İN GENEL DURUMU İYİ



İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şu açıklamayı yaptı:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır.

Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır "