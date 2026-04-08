İbrahim Tatlıses evlatlarıyla tek tek görüştü! Gözyaşları sel olurken oğlu baygınlık geçirdi!

Yurt dışı konser maratonunun ardından İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
AĞIR BİR VİRÜSE YAKALANDI
Hürriyet'te yer alan habere göre ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı ve enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öne sürüldü. Haberi duyan aile üyeleri ve yakın dostları ise vakit kaybetmeden hastaneye akın etti.
Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi ediliyor.
İBRAHİM TATLISES'İN GENEL DURUMU İYİ
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şu açıklamayı yaptı:
"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır.
Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır "
DİLAN ÇITAK TATLISES HASTANEYE KOŞTU, AHMET TATLISES DIŞARDA BEKLEDİ
2.Sayfa'nın haberine göre Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söyledi.
BABASINI CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ
Ahmet Tatlıses ise, hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide bekledi. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
BÜTÜN ÇOCUKLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Cami avlusunda bekleyen Ahmet Tatlıses'i İbrahim Tatlıses hastane odasında yanına çağırdı. İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarıyla da tek tek görüştü.
AHMET TATLI VE İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!
Aylar sonraki görüşmede baba-oğul gözyaşlarına hakim olamadı. Bu görüşme sırasında Ahmet Tatlıses fenalaştı.
BAYGINLIK GEÇİREN AHMET TATLISES'E MÜDAHALE EDİLDİ
Görüşme sırasında tansiyonu 19.5'a çıkan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildi.
"BENİM İSTEĞİM DOĞRULTUSUNDA YANIMA GELDİ"
İbrahim Tatlıses, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" dedi.
HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER
Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülendi. Çıtak ve Tatlıses, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ"
Dilan Çıtak, "Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Bu şakaya ya da kavgaya benzemez." dedi.
"KİMSE DARGINLIK İSTEMİYOR ASLINDA"
Ahmet Tatlıses ise, "Kimse dargınlık istemiyor aslında. İnşallah iyi olur. Evlatları onu seviyor, o da evlatlarını seviyor. Durumu stabil yoğun bakımda. Hıçkıra hıçkıra ağlaştık. Kelepçe hala ayağımda ama sorun çıkmadı" ifadelerini kullandı.