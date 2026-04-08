Boşanma kararı aldı! Hakaretler havada uçuştu: Dilan Polat ve Engin Polat'tan olay sözler

Son günlerde 3. bebeğini kaybeden ve eşiyle yaşadığı kriz sonrası kısa süreliğine evden ayrılan Dilan Polat , bir süre sonra barışarak evine dönmüştü. Ancak dün yeniden tartışan çiftten Dilan Polat, boşanma davası açacağını duyururken, Engin Polat da sert açıklamalarda bulundu.

İki çocuk annesi Dilan Polat, sosyal medyadaki paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda 3. bebek müjdesi veren Polat'ın hamileliği sonlanmıştı. Zorlu günler geçiren Dilan Polat, dün gece sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak boşanma kararı aldığını açıkladı. Tartışmaların sosyal medyaya taşınmasının ardından Engin Polat da karşılık olarak paylaşımlarda bulundu.

3. BEBEĞİNİ KAYBETTİ!

Dilan Polat, uzun süredir üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için tüp bebek tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Polat, kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve maalesef bebeğini kaybetti.

Üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Polat, "Maalesef talihsiz bir olay yaşadık… Belki de Rabbim böylesini hayırlı gördü" ifadelerini kullandı. Polat, yaşadığı düşük sürecini de detaylandırarak, sabah kalktığında kesesinde gerileme olduğunu fark ettiğini ve küçük bir operasyon geçirdiğini belirtti.