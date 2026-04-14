Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu! Serenay paylaştı kimse inanmadı: İşte güzel oyuncunun sır gibi sakladığı babasıyla olan paylaşımı

Serenay Sarıkaya, rol aldığı projelerdeki başarısı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ederken, bu kez de yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte detaylar…
BİR YENİSİ EKLENDİ
Günlük hayatından kesitler paylaşan oyuncu, bu kez Mustafa Sarıkaya'ya da yer vererek, babasına dair nadir paylaşılan fotoğraflara bir yenisini daha ekledi.
Serenay Sarıkaya henüz 6 yaşındayken annesi Ümran Seyhan ve babası Mustafa Sarıkaya yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından babasının yeniden evlenmesiyle birlikte annesiyle İstanbul'a taşınarak hayatını sürdüren Sarıkaya, babasından uzak büyümenin kendisi için zorlayıcı olduğunu daha önce verdiği bir röportajda dile getirmişti.
Özellikle gelişim döneminde baba figürünün önemine vurgu yaparak, bu süreçte babasız büyümenin duygusal olarak zorlayıcı bir deneyim olduğunu ifade etmişti.
Serenay Sarıkaya'nın babasına ait bir fotoğraf paylaşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum alırken, kullanıcılar gönderiye "babasını paylaşmış", "inanmıyorum, babasını yayınlamış" ve "artık babasıyla görüşüyor" gibi ifadelerle karşılık verdi.