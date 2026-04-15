Aşkı o gün bulmuş! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti bakın nerede tanışmış?

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de her hamleleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
2022 yılında başlayan birlikteliklerini 17 Eylül 2024'te İtalya'da sade bir törenle evliliğe taşıyan çift, 2025'te ilk çocukları Fikret'i kucaklarına almıştı. İkilinin ilk kez karşılaştıkları anın ise adeta bir "kader buluşması" olduğu ortaya çıktı.
AİLE DİZİMİYLE BAŞLADI
Pınar Deniz, konuk olduğu AB Talks programında Kaan Yıldırım'la tanışma sürecinin perde arkasını samimi bir şekilde anlattı. Ünlü oyuncunun açıklamasına göre, her şey katıldığı bir "aile dizimi" seansı sayesinde başladı.
"SEVMEK VE SEVİLMEK İSTİYORUM"
Seansa gittiğinde beklemediği bir yanıt aldığını söyleyen Deniz, "Bana 'Sana şu an yapamam çünkü çok karışırsın' dediler" sözleriyle o günkü ruh halini anlattı.
Ünlü oyuncu, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "O gece bir arkadaşımın doğum günü vardı, oraya gittim ve eşimle orada tanıştım. 'Sevmek ve sevilmek istiyorum' dediğim günün akşamında eşimle karşılaştım."