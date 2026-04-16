Haberler Magazin Duyanlar nereden nereye dedi! Her şey o dizide başlamış: Engin Altan Düzyatan’ın ilk rolü şaşırttı

Duyanlar nereden nereye dedi! Her şey o dizide başlamış: Engin Altan Düzyatan’ın ilk rolü şaşırttı

Şu sıralar ekranların en dikkat çeken “jön”lerinden biri olarak öne çıkan Engin Altan Düzyatan’ın kariyer yolculuğunun başlangıcı aslında çok az kişinin bildiği bambaşka bir yere uzanıyor. Arşivlerden gün yüzüne çıkan eski görüntüler, ünlü oyuncunun ilk ekran deneyimini yeniden gündeme taşıdı ve hayranlarını şaşkına çevirdi. Bugün geldiği noktayla büyük beğeni toplayan Düzyatan’ın, kariyerinin en başındaki o ilk rolünü görenler ise “Nereden nereye” yorumları yapmadan edemiyor. İşte ünlü oyuncunun ekran serüvenindeki o az bilinen ilk adımı…

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve attığı her adımla magazin gündeminde yer bulan Engin Altan Düzyatan, bu kez kariyerinin bilinmeyen bir detayıyla yeniden konuşuluyor.

Neslişah Alkoçlar ile sürdürdüğü sakin ve mutlu evliliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncunun yıldızlığa uzanan yolculuğunun aslında yıllar önce oldukça mütevazı bir başlangıçla şekillendiği ortaya çıktı.

Gençlik dönemlerine ait kamera karşısı görüntülerinin yeniden ortaya çıkmasıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Düzyatan, şimdilerde 46 yaşında olmasına rağmen geçmişteki ilk ekran deneyimiyle gündeme geldi.

Oyuncunun profesyonel kariyerine ilk adımını, 1998 yapımı sevilen dizi Ruhsar ile attığı bilgisi yeniden hatırlatıldı.

Kariyerine o dönem bir figüran olarak başlayan ünlü ismin, küçük bir rolde dahi sergilediği dikkat çekici performansı, bugün ulaştığı başarının ilk sinyalleri olarak yorumlandı.

