Duyanlar nereden nereye dedi! Her şey o dizide başlamış: Engin Altan Düzyatan’ın ilk rolü şaşırttı

Geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve attığı her adımla magazin gündeminde yer bulan Engin Altan Düzyatan, bu kez kariyerinin bilinmeyen bir detayıyla yeniden konuşuluyor.
Neslişah Alkoçlar ile sürdürdüğü sakin ve mutlu evliliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncunun yıldızlığa uzanan yolculuğunun aslında yıllar önce oldukça mütevazı bir başlangıçla şekillendiği ortaya çıktı.
Gençlik dönemlerine ait kamera karşısı görüntülerinin yeniden ortaya çıkmasıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Düzyatan, şimdilerde 46 yaşında olmasına rağmen geçmişteki ilk ekran deneyimiyle gündeme geldi.
Oyuncunun profesyonel kariyerine ilk adımını, 1998 yapımı sevilen dizi Ruhsar ile attığı bilgisi yeniden hatırlatıldı.
Kariyerine o dönem bir figüran olarak başlayan ünlü ismin, küçük bir rolde dahi sergilediği dikkat çekici performansı, bugün ulaştığı başarının ilk sinyalleri olarak yorumlandı.