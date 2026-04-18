Tatlıses ailesinde talihsiz kaza! Merdivenlerden düştüler

''MUCİZELERE İNANIRIM''

Şefkatli, ''Ayel bildiğiniz gibi. O kadar çok merak edip soran olmuş ki şöyle özetleyeyim konuyu aslında; Allah'a bin şükür Ayel çok sağlıklı. Sadece doğuştan kalp rahatsızlığı yaşadığımız için hep kontrolü devam etmesi gerekiyor. Yaşantısına, bu onun hayatını etkilemiyor. Bin şükür hatta kontrol altında olmak doktorumuzun dediği gibi iyi bir şey. İleride belki ufak bir operasyon olabilir dendi. Kolay bir işlemden bahsediyorum. Tabii doktorumuzun anlattığı kadarıyla ama ben mucizelere de inanırım. Belki de gerek kalmaz, zaman ne gösterirse'' cümleleriyle bilgi verdi.