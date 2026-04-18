Tatlıses ailesinde talihsiz kaza! Merdivenlerden düştüler

İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılmasının ardından ailede bir başka üzücü gelişme daha yaşandı. Yasemin Tatlıses, kucağında oğluyla evinin merdivenlerinden indiği sırada dengesini kaybederek düştü. Yaşanan kazada minik çocuk karnından yaralandı.
Olay sonrası Yasemin Şefkatli ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırılırken, ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bu fotoğrafı paylaşan Yasemin Şefkatli ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, oğlunun son durumu hakkında bigi verdi.
Öte yandan İbrahim Tatlıses'in torunu Ayel dünyaya geldikten kısa süre sonra kalbindeki problem nedeniyle ameliyat olmuştu. Tedavi süreci devam İbrahim Ayel'in kontrolü olduğu için hastanede olduğu ortaya çıkmıştı. İmparator'un gelini ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Yasemin Şefkatli, hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerinin merak ettiği sorulara yanıt verdi.
Küçük Ayel'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaşan Şefkatli, sevenlere adeta rahat bir nefes aldırdı.
''MUCİZELERE İNANIRIM''
Şefkatli, ''Ayel bildiğiniz gibi. O kadar çok merak edip soran olmuş ki şöyle özetleyeyim konuyu aslında; Allah'a bin şükür Ayel çok sağlıklı. Sadece doğuştan kalp rahatsızlığı yaşadığımız için hep kontrolü devam etmesi gerekiyor. Yaşantısına, bu onun hayatını etkilemiyor. Bin şükür hatta kontrol altında olmak doktorumuzun dediği gibi iyi bir şey. İleride belki ufak bir operasyon olabilir dendi. Kolay bir işlemden bahsediyorum. Tabii doktorumuzun anlattığı kadarıyla ama ben mucizelere de inanırım. Belki de gerek kalmaz, zaman ne gösterirse'' cümleleriyle bilgi verdi.