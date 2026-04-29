Konserinde anne olacağını duyurdu | Melike Şahin hamile

Sesi ve popüler şarkıları ile çok sevilen ünlü şarkıcı Melike Şahin, dün akşam verdiği konserde hayranlarına hamile olduğunu açıkladı.
Melike Şahin, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.
Ünlü sanatçı, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenmişti. Evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Şahin, eleştirilere yanıt vermemişti.
Şahin, son paylaşımıyla takipçilerine büyük sürpriz yaptı. Melike Şahin, verdiği pozlarla hamile olduğunu açıkladı.
Şahin'in bebek müjdesine takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.