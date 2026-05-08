“Perperişan” şarkısı nedeniyle yargılanıyordu! Mabel Matiz hakkında karar verildi

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında, "Perperişan" adlı şarkısının sözleri gerekçe gösterilerek açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. "Müstehcenlik" iddiasıyla yargılanan sanatçı için mahkeme beraat kararı verdi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

'Perperişan' adlı şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karacan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan avukatı, 'Bugün köylerde düğünlerde çalan şarkılardan rahatsız olmayan kesimin, müvekkilimin şarkısında geçen sadece bir cümleden rahatsız olması gerçekçi gelmiyor' dedi.

MABEL MATİZ BERAAT ETTİ

Mahkeme, görülen karar duruşmasında suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Karaca'nın beraatine karar verdi.