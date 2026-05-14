'İlk kez olacak' dedi! Teoman gün sayıyor

Yaz konserleri maratonuna başlayan ünlü sanatçı, Cihangir'de objektiflere yansıdığı sırada yaptığı açıklamayla hayranlarını heyecanlandırdı.
Kariyeri boyunca Türkiye'nin birçok noktasında sahne alan Teoman, bu kez sahneye bambaşka bir duyguyla çıkmaya hazırlanıyor.
Ünlü sanatçı, memleketinde vereceği ilk konser öncesi heyecanını gizleyemedi.
'HAYATIMIN İLK GİRESUN KONSERİNİ VERECEĞİM'
Müzik dünyasında soğukkanlı duruşuyla bilinen Teoman, bu kez oldukça farklı bir duygu içerisindeydi. Yaz konserleri takviminin başladığını belirten sanatçı, içindeki o büyük heyecanı şu sözlerle paylaştı:
"Bu sene yaz konserleri başladı ama benim için çok özel bir konser var Giresun'da. Ben Giresunluyum, 3 Haziran'da hayatımın ilk Giresun konserimi vereceğim."
'ONLARIN HEMŞERİSİ OLDUĞUMU BİLİYORLAR MI ACABA?'
Köklerinin uzandığı topraklarda nasıl karşılanacağını merak eden Teoman, samimi açıklamasını şöyle sürdürdü: "Giresunlular benim onların hemşerisi olduğumu biliyorlar mı acaba? Çok heyecanlıyım, büyük merak içindeyim."