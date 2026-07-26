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Haberler Magazin Tarık Papuççuoğlu'ndan radikal karar: "Yük olmak istemiyorum" diyerek Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

Tarık Papuççuoğlu'ndan radikal karar: 'Yük olmak istemiyorum' diyerek Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

Türk tiyatro ve ekranlarının sevilen usta ismi Tarık Papuççuoğlu, yaptığı son açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Hayatını daha pratik ve kolay hale getirmek amacıyla Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiğini belirten 77 yaşındaki oyuncunun bu sözleri kısa sürede gündem yarattı.

HABER MERKEZİ

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"Hayat Bilgisi" canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, özel hayatına dair dikkat çeken bir kararla gündeme geldi.

Uzun yıllara dayanan sanat geçmişiyle ekranların sevilen isimlerinden olan usta sanatçı, yaşamında yeni bir döneme adım attığını duyurdu.

İlerleyen yaşla birlikte aile içi dengelere vurgu yapan Papuççuoğlu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" ifadelerini kullanarak radikal tercihinin arkasındaki duygusal nedeni açıkladı.

Yaşamını çok daha pratik ve konforlu bir hale getirmeyi hedeflediğini belirten usta isim, bu düşünceyle Bodrum'da bir misafirhanede yaşamaya başladığını söyledi.

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