Tarık Papuççuoğlu'ndan radikal karar: 'Yük olmak istemiyorum' diyerek Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

"Hayat Bilgisi" canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, özel hayatına dair dikkat çeken bir kararla gündeme geldi.
Uzun yıllara dayanan sanat geçmişiyle ekranların sevilen isimlerinden olan usta sanatçı, yaşamında yeni bir döneme adım attığını duyurdu.
İlerleyen yaşla birlikte aile içi dengelere vurgu yapan Papuççuoğlu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" ifadelerini kullanarak radikal tercihinin arkasındaki duygusal nedeni açıkladı.
Yaşamını çok daha pratik ve konforlu bir hale getirmeyi hedeflediğini belirten usta isim, bu düşünceyle Bodrum'da bir misafirhanede yaşamaya başladığını söyledi.