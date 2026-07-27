Haberler Magazin Blok3'e suikast planı! "Blok" isimli bir grup kurup konum paylaşmışlar | Muğla'da yakalandılar Blok3'e suikast planı! 'Blok' isimli bir grup kurup konum paylaşmışlar | Muğla'da yakalandılar İstanbul'da Beşiktaş'taki kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin telefon incelemelerinde, rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı İHA









İstanbul'da Nisan ayında Beşiktaş'ta meydana gelen kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki kurşunlama olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 şüpheli Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.





İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Nisan ayında Beşiktaş'ta gerçekleşen kundaklama ile Beylikdüzü'ndeki kurşunlama olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kundaklama olayının şüphelisi F.K. ile birlikte hareket eden 6 kişinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduğu belirlendi.