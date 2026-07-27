Son dakika: Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Olay Pazar gecesi Şişli'de meydana geldi. Ünlü fenomen Mesut Can Tomay oturduğu rezidansa uyuşturucu siparişi verdi. Çanta içinde bulunan uyuşturucu maddeyi Tomay, aynı binada oturan şüpheli olan arkadaşı mustafa T.'nin doğal gaz saatinin bulunduğu dolabını içine sakladı.
Site görevlileri çantayı fark edip sitede sahibini ararken olayı polis ekiplerine bildirdi. Durumun fark edilmesi üzerine fenomen Mesut Can Tomay çantayı alması için şüpheli Süleyman Ç.yi evine davet edip çantayı almasını istedi. Polis ekipleri çantanın sahibi Mesut Can Tomay'ın olduğunu belirlemesi üzerinde fenomeni adresinde gözaltına aldı. Emniyteteki işlemlerinin ardından Mesut Can Toman adliyeye sevk edildi.
"BEN SİPARİŞ ETTİM"
Mesut Can Toman savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Kamuouna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını ifade etti. Uyuşturucu madde konusuyla ilgili anılmak istemediği için böyle bir olayı kurguladığını dile getiren Tomay dilekçesinde pişman olduğunu söyledi.
MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Savcılıktaki ifadesinin ardından Mesut Can Tomay Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.