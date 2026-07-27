Son dakika: Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

"BEN SİPARİŞ ETTİM"

Mesut Can Toman savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Kamuouna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını ifade etti. Uyuşturucu madde konusuyla ilgili anılmak istemediği için böyle bir olayı kurguladığını dile getiren Tomay dilekçesinde pişman olduğunu söyledi.