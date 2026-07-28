Magazin gündemine bomba gibi düştü! Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca el ele yakalandı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel , iş insanı Mertcan Tunca ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemindeki yerini koruyor. Bir süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz akşam Alaçatı 'da objektiflere takıldı.

Çağla Şıkel, yaz tatilini oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte yurt dışında geçirdi. 47 yaşındaki ünlü sunucu ve model, tatil boyunca yaşadığı keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürmüştü. Farklı deneyimlere de yer veren Şıkel, bu kez "Avatar" temalı özel bir eğlence alanını ziyaret etmişti. Mekanın atmosferine uyum sağlayan ünlü isim, film karakterlerini andıran görünümüyle dikkat çekmişti.