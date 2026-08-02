Altı Üstü İstanbul'da son bölüm neler oldu? Pazartesi yeni bölüm var mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, 8. bölümüyle 3 Ağustos Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Peki, Altı Üstü İstanbul'da son bölüm neler oldu? İşte ayrıntılar...
8.Bölüm Özeti
Emir'e kurulan hain tuzak, geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşler. Emir, Sado ve Mert, Hasan'la olan kardeşliklerini en ağır sınavlarından birinde bulurken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazanır. Melek ise hem geçmişiyle hem de verdiği kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Diğer tarafta ise Uzay, adım adım uyguladığı planla herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükler.
Öte yandan yıllardır saklanan sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken, aileler ve dostluklar da zorlu sınavlardan geçer. Herkes kendi cephesinde kritik kararlar almak zorunda kalır. Uzay ile Emir arasındaki amansız düşmanlık ise sonu ağır sonuçlar doğuracak tehlikeli bir oyuna dönüşür.
Altı Üstü İstanbul 8. Bölüm Fragman | Sen iyi olmadan, hiçbir yere gitmeyeceğim...