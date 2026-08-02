Altı Üstü İstanbul'da son bölüm neler oldu? Pazartesi yeni bölüm var mı?

8.Bölüm Özeti

Emir'e kurulan hain tuzak, geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşler. Emir, Sado ve Mert, Hasan'la olan kardeşliklerini en ağır sınavlarından birinde bulurken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazanır. Melek ise hem geçmişiyle hem de verdiği kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Diğer tarafta ise Uzay, adım adım uyguladığı planla herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükler.