Haberler Magazin Aşkları intikam ateşini yaktı! Altı Üstü İstanbul, tüm kategorilerde 1. oldu Aşkları intikam ateşini yaktı! Altı Üstü İstanbul, tüm kategorilerde 1. oldu atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, sekizinci bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Her hafta yükselen heyecanı ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, tüm reyting kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini korudu. HABER MERKEZİ









8.BÖLÜMDE NELER OLDU? Sekizinci bölümde heyecan giderek yükseldi. Emir ve Hasan'ın oyununa geldiğini anlayan Uzay, intikam için harekete geçti. Emir ile Naz arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Melek'in kıskançlıkla çıkardığı kavga gerçeklerin ortaya dökülmesine neden oldu. Yaşananların ardından Emir, Melek'le ilişkisini bitirdi.

8. BÖLÜM İZLE Dizi, ekrandaki başarısını sosyal medyada da sürdürdü. Sekizinci bölüm boyunca özellikle Emir ve Naz'ın yakınlaşması, Melek'in hamlesi ve Uzay'ın ameliyat parasını yaktığı final sahnesi izleyicilerden çok sayıda yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, bölümün sürprizlerle dolu gelişmelerini ve heyecanı yüksek finalini konuşurken, yeni bölüme dair merak da arttı.