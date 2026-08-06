165 milyon TL'lik masal! Döner kralı kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Şubat 2021'de büyük oğlu Kaan Demirağ ile gelini Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın mürüvvetini gören ünlü işadamı Hakan Demirağ, hafta sonunda da küçük oğlu Ata Demirağ'ı evlendirdi.

Hakan Bey, küçük oğluna öyle bir düğün yaptı ki, bugünlerde sosyetede tek konuşulan bu. Ata Demirağ'ın gemi broker'ı olan Rana Akdağ ile düğünü, dünya jet-set'inin İtalya'daki gözde tatil destinasyonu Como'da yapıldı.

Türkiye'den ve yurtdışından konukların katıldığı düğün, cuma günü başlayıp pazar günü sona erdi. İlk kutlama cuma akşamı Como'nun en ünlü oteli olan Villa d'Este'de yapıldı.