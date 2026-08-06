Hayranları ikiye bölündü! Çağatay Ulusoy’un yeni imajına yorum yağdı

Çağatay Ulusoy , Bodrum'da çıktığı tatilde objektiflere takıldı. Sevgilisiyle teknede görüntülenen ünlü oyuncunun son hali dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Ulusoy'un aldığı kilolar ve yeni tarzı, magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Ancak tatilden çok Çağatay Ulusoy'un değişen imajı gözlerden kaçmadı.

TEKNEDE DİNLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü çift, Yalıçiftlik açıklarında demirledikleri teknede objektiflere yansıdı.

KİLO ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Çağatay Ulusoy'un tatilde bir hayranıyla çekildiği fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ulusoy'un fiziksel değişimi de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.