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Haberler Magazin Hayranları ikiye bölündü! Çağatay Ulusoy’un yeni imajına yorum yağdı

Hayranları ikiye bölündü! Çağatay Ulusoy’un yeni imajına yorum yağdı

Ünlü oyuncu ve manken Çağatay Ulusoy, Bodrum tatilinde sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Son dönemde oyunculuğa ara verdiğini açıklayan Ulusoy’un tatil kareleri, aldığı kilolar ve yenilenen tarzıyla dikkat çekti. Yakışıklı oyuncunun değişen imajı sosyal medyada ve magazin dünyasında kısa sürede gündem oldu.

SABAH

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Çağatay Ulusoy, Bodrum'da çıktığı tatilde objektiflere takıldı. Sevgilisiyle teknede görüntülenen ünlü oyuncunun son hali dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Ulusoy'un aldığı kilolar ve yeni tarzı, magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

DEĞİŞİMİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Ancak tatilden çok Çağatay Ulusoy'un değişen imajı gözlerden kaçmadı.

TEKNEDE DİNLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü çift, Yalıçiftlik açıklarında demirledikleri teknede objektiflere yansıdı.

KİLO ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Çağatay Ulusoy'un tatilde bir hayranıyla çekildiği fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ulusoy'un fiziksel değişimi de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

İŞTE O ANLAR!

Ulusoy'un kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

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