Mauro Icardi’den olay romantizm! Sevgilisiyle fotoğrafını dev esere çevirdi

Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılığın ardından China Suárez ile yeni bir ilişkiye başlayan Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Galatasaray'dan ayrılan Arjantinli yıldız, sevgilisiyle yaşadığı mutluluğu sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşıyor.
ÖZEL KAREYİ DEV TABLOYA DÖNÜŞTÜRDÜ
Romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken Icardi, bu kez sevgisine farklı bir şekilde ifade etti. Ünlü futbolcu, China Suárez ile birlikte yer aldığı özel bir fotoğrafı büyük bir sanat çalışmasına dönüştürerek evinin duvarında sergilemeye başladı.
Icardi'nin bu anlamlı jesti, çiftin ilişkisini yansıtan dikkat çekici detaylardan biri olurken, dev portre sosyal medyada da ilgi gördü.