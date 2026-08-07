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Haberler Magazin Mauro Icardi’den olay romantizm! Sevgilisiyle fotoğrafını dev esere çevirdi

Mauro Icardi’den olay romantizm! Sevgilisiyle fotoğrafını dev esere çevirdi

Galatasaray’dan ayrılığı sonrası özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez’e olan bağlılığını dikkat çeken bir jestle gösterdi. Arjantinli futbolcu, birlikte çekildikleri özel bir fotoğrafı dev bir tabloya dönüştürerek evinin duvarına astı. Icardi’nin bu romantik hamlesi, çiftin ilişkisine dair yeni bir detay olarak gündeme yansıdı.

SABAH

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Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılığın ardından China Suárez ile yeni bir ilişkiye başlayan Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Galatasaray'dan ayrılan Arjantinli yıldız, sevgilisiyle yaşadığı mutluluğu sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşıyor.

ÖZEL KAREYİ DEV TABLOYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken Icardi, bu kez sevgisine farklı bir şekilde ifade etti. Ünlü futbolcu, China Suárez ile birlikte yer aldığı özel bir fotoğrafı büyük bir sanat çalışmasına dönüştürerek evinin duvarında sergilemeye başladı.

Icardi'nin bu anlamlı jesti, çiftin ilişkisini yansıtan dikkat çekici detaylardan biri olurken, dev portre sosyal medyada da ilgi gördü.

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