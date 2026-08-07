Mauro Icardi’den olay romantizm! Sevgilisiyle fotoğrafını dev esere çevirdi

Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılığın ardından China Suárez ile yeni bir ilişkiye başlayan Mauro Icardi , özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

ÖZEL KAREYİ DEV TABLOYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken Icardi, bu kez sevgisine farklı bir şekilde ifade etti. Ünlü futbolcu, China Suárez ile birlikte yer aldığı özel bir fotoğrafı büyük bir sanat çalışmasına dönüştürerek evinin duvarında sergilemeye başladı.