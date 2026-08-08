Hem teyze heyecanı hem yeni proje! Hande Erçel’den dikkat çeken açıklamalar

Etiler'de görüntülenen Hande Erçel , ablası Gamze Erçel 'in ikinci bebeğini beklemesinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Oyuncu, yeni sezon için dinlenirken bir yandan senaryo çalışmalarına devam ettiğini ve önümüzdeki süreçte yol haritasının netleşeceğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Etiler'de görüntülendi. Ablası Gamze Erçel'in ikinci kez anne olacağını belirten Erçel "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Erçel, yeni sezon planları hakkında ise şunları söyledi: "Dinleniyorum, yeni sezon için hazırlanıyorum. Bu arada ben bir senaryo yazıyorum, biliyorsunuz zaten. İlerleyen zamanda neler olur göreceğiz."