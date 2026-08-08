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Haberler Magazin Hem teyze heyecanı hem yeni proje! Hande Erçel’den dikkat çeken açıklamalar

Hem teyze heyecanı hem yeni proje! Hande Erçel’den dikkat çeken açıklamalar

Etiler’de görüntülenen Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’in ikinci kez anne olmaya hazırlanmasının ailede büyük heyecan yarattığını söyledi. Yeni sezon öncesi dinlenmeye çekildiğini belirten oyuncu, bir yandan da senaryo çalışmalarını sürdürdüğünü ve kariyerindeki yeni adımların önümüzdeki dönemde netleşeceğini ifade etti.

SABAH

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Etiler'de görüntülenen Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in ikinci bebeğini beklemesinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Oyuncu, yeni sezon için dinlenirken bir yandan senaryo çalışmalarına devam ettiğini ve önümüzdeki süreçte yol haritasının netleşeceğini açıkladı.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Etiler'de görüntülendi. Ablası Gamze Erçel'in ikinci kez anne olacağını belirten Erçel "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Erçel, yeni sezon planları hakkında ise şunları söyledi: "Dinleniyorum, yeni sezon için hazırlanıyorum. Bu arada ben bir senaryo yazıyorum, biliyorsunuz zaten. İlerleyen zamanda neler olur göreceğiz."

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