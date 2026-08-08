Yıllar sonra ortaya çıktı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy Ege’nin o ilinde: İşte son hali…

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinin sevilen oyuncularından biri, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ekranlarda fırtına gibi esen ve karakteriyle hafızalara kazınan ünlü ismin şimdiki hayatı merak konusu oldu. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren oyuncunun son halini görenler ise adeta gözlerine inanamadı. Ekranlardan uzaklaşmasının ardından hayatında önemli değişiklikler yaşayan ünlü ismin şimdiki adresi de dikkat çekti.
Peki, Kavak Yelleri'nin unutulmayan yıldızı şimdi nerede, ne yapıyor ve yıllar onu nasıl değiştirdi? İşte ünlü oyuncunun merak edilen son hali ve gözlerden uzak yaşamına dair detaylar...
Türk televizyon tarihine damga vuran Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı "Osman Amca" karakteriyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı. 89 yaşındaki çınar, şimdilerde hayatının geri kalanını İzmir'deki bir bakımevinde sürdürüyor.
Usta sanatçının kapısını çalan isim ise fotoğrafçı Murad Salahlı oldu. Sosyal medya hesabından yürekleri ısıtan kareler paylaşan Salahlı, "Hâlâ aynı güler yüzüyle ve enerjisiyle bizleri mutlu etmeye devam ediyor" notunu düştü. Objektiflere gülümseyerek poz veren usta oyuncunun sağlık durumunun gayet iyi olması ve neşesinden hiçbir şey kaybetmemesi sevenlerinin yüreğine su serpti. Erol Aksoy, kendisini unutmayan hayranlarına Salahlı aracılığıyla bolca sevgi ve selam gönderdi.