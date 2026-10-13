Podyumda yürümesi yetti! Serenay Sarıkaya’ya milyonluk teklif: Dünya deviyle masaya oturacak

Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan Serenay Sarıkaya'nın, dünyaca ünlü bir markadan iş birliği teklifi aldığı iddia edildi. Milyonluk teklifin detayları için gözler, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen görüşmeye çevrildi.
PARİS'TE MİLYONLUK TEKLİF İDDİASI
Paris Moda Haftası kapsamında Fransa'da bulunan Serenay Sarıkaya'nın, uluslararası çapta faaliyet gösteren bir markadan milyonluk iş birliği teklifi aldığı öne sürüldü. Teklifin maddi değerine ve markanın kimliğine ilişkin ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Oyuncunun, iş birliğinin koşullarını değerlendirmek üzere önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması bekleniyor.
YENİ KAMPANYA İÇİN AVRUPA YOLCUSU OLABİLİR
Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda Sarıkaya'nın, markanın uluslararası reklam kampanyası kapsamında gerçekleştirilecek çekimler için yeniden Avrupa'ya gitmesi gündeme gelebilir. Ünlü oyuncudan iddialara ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.