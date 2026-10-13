  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Magazin Podyumda yürümesi yetti! Serenay Sarıkaya’ya milyonluk teklif: Dünya deviyle masaya oturacak

Podyumda yürümesi yetti! Serenay Sarıkaya’ya milyonluk teklif: Dünya deviyle masaya oturacak

Paris Moda Haftası’na katılan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın, dünyaca ünlü bir markadan milyonluk iş birliği teklifi aldığı iddia edildi. Teklifin detaylarını değerlendirmesi beklenen Sarıkaya’nın, marka yetkilileriyle görüşme masasına oturacağı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan Serenay Sarıkaya'nın, dünyaca ünlü bir markadan iş birliği teklifi aldığı iddia edildi. Milyonluk teklifin detayları için gözler, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen görüşmeye çevrildi.

PARİS'TE MİLYONLUK TEKLİF İDDİASI

Paris Moda Haftası kapsamında Fransa'da bulunan Serenay Sarıkaya'nın, uluslararası çapta faaliyet gösteren bir markadan milyonluk iş birliği teklifi aldığı öne sürüldü. Teklifin maddi değerine ve markanın kimliğine ilişkin ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Oyuncunun, iş birliğinin koşullarını değerlendirmek üzere önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması bekleniyor.

YENİ KAMPANYA İÇİN AVRUPA YOLCUSU OLABİLİR

Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda Sarıkaya'nın, markanın uluslararası reklam kampanyası kapsamında gerçekleştirilecek çekimler için yeniden Avrupa'ya gitmesi gündeme gelebilir. Ünlü oyuncudan iddialara ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA