Haberler Magazin Podyumda yürümesi yetti! Serenay Sarıkaya’ya milyonluk teklif: Dünya deviyle masaya oturacak Podyumda yürümesi yetti! Serenay Sarıkaya’ya milyonluk teklif: Dünya deviyle masaya oturacak Paris Moda Haftası’na katılan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın, dünyaca ünlü bir markadan milyonluk iş birliği teklifi aldığı iddia edildi. Teklifin detaylarını değerlendirmesi beklenen Sarıkaya’nın, marka yetkilileriyle görüşme masasına oturacağı öne sürüldü. HABER MERKEZİ









Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan Serenay Sarıkaya'nın, dünyaca ünlü bir markadan iş birliği teklifi aldığı iddia edildi. Milyonluk teklifin detayları için gözler, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen görüşmeye çevrildi.

PARİS'TE MİLYONLUK TEKLİF İDDİASI Paris Moda Haftası kapsamında Fransa'da bulunan Serenay Sarıkaya'nın, uluslararası çapta faaliyet gösteren bir markadan milyonluk iş birliği teklifi aldığı öne sürüldü. Teklifin maddi değerine ve markanın kimliğine ilişkin ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Oyuncunun, iş birliğinin koşullarını değerlendirmek üzere önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması bekleniyor.