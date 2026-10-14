Cannes sokaklarında “Altı Üstü İstanbul” rüzgarı! Genç oyunculara yoğun ilgi

Cannes'da düzenlenen dünyanın önde gelen televizyon ve medya fuarlarından MIPCOM'da "Altı Üstü İstanbul" rüzgârı esiyor. Dizinin genç yıldızları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, fuar alanında ve Cannes sokaklarında yoğun ilgiyle karşılandı.
CANNES SOKAKLARINDA "ALTI ÜSTÜ İSTANBUL" RÜZGARI
Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Cannes sokaklarında dizinin afişlerinin yer aldığı billboardların önünden geçerken ziyaretçiler ve hayranlarla bir araya geldi. Fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan genç oyuncular, "Altı Üstü İstanbul"un Cannes'daki tanıtım çalışmalarına renk kattı.
ULUSLARARASI BASINLA BİR ARAYA GELDİLER
Genç oyuncular, atv standında dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör temsilcileri ve yabancı basın mensuplarıyla buluştu. Gerçekleştirilen röportajlarda dizinin karakterleri ve hikâyesi hakkında soruları yanıtlayan Kapkap ve İrem, yapımın uluslararası yolculuğuna ilişkin duygularını da paylaştı.
Hayallerinin ötesinde bir noktaya ulaştıklarını belirten oyuncular, yaklaşık 300 kişilik büyük bir ailenin temsilcileri olarak diziyi uluslararası bir platformda tanıtmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Farklı kültürlerden izleyicilerin hikâyeyle bağ kurmasının kendileri için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan ikili, gördükleri sıcak ilginin yeni projeler için de heyecanlarını artırdığını dile getirdi.
ATV STANDINDA ÖNEMLİ BULUŞMA
Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem ile dizinin yapımcısı Mehmet Yiğit Alp'i, atv Genel Müdürü Ali Türkarslan, Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak ve atv İçerik Satış Grup Müdürü Müge Akar ağırladı. Keyifli geçen buluşmada, "Altı Üstü İstanbul"un uluslararası tanıtım süreci ve farklı pazarlardaki yolculuğu değerlendirildi.
Yapımını NTC Medya'nın üstlendiği "Altı Üstü İstanbul", güçlü oyuncu kadrosu, İstanbul'un farklı yüzlerini yansıtan hikâyesi ve enerjik anlatımıyla uluslararası sektör temsilcilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. MIPCOM 2026 kapsamında atv'nin uluslararası alıcılara sunduğu dikkat çekici yapımlar arasında yer alan dizi, genç başrol oyuncularının Cannes buluşmasıyla da fuara damga vurdu.