Cannes sokaklarında “Altı Üstü İstanbul” rüzgarı! Genç oyunculara yoğun ilgi

Cannes 'da düzenlenen dünyanın önde gelen televizyon ve medya fuarlarından MIPCOM'da " Altı Üstü İstanbul " rüzgârı esiyor. Dizinin genç yıldızları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem , fuar alanında ve Cannes sokaklarında yoğun ilgiyle karşılandı.

Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Cannes sokaklarında dizinin afişlerinin yer aldığı billboardların önünden geçerken ziyaretçiler ve hayranlarla bir araya geldi. Fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan genç oyuncular, "Altı Üstü İstanbul"un Cannes'daki tanıtım çalışmalarına renk kattı.

ULUSLARARASI BASINLA BİR ARAYA GELDİLER

Genç oyuncular, atv standında dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör temsilcileri ve yabancı basın mensuplarıyla buluştu. Gerçekleştirilen röportajlarda dizinin karakterleri ve hikâyesi hakkında soruları yanıtlayan Kapkap ve İrem, yapımın uluslararası yolculuğuna ilişkin duygularını da paylaştı.

Hayallerinin ötesinde bir noktaya ulaştıklarını belirten oyuncular, yaklaşık 300 kişilik büyük bir ailenin temsilcileri olarak diziyi uluslararası bir platformda tanıtmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Farklı kültürlerden izleyicilerin hikâyeyle bağ kurmasının kendileri için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan ikili, gördükleri sıcak ilginin yeni projeler için de heyecanlarını artırdığını dile getirdi.