Haberler Magazin Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili çarpıcı iddia! Levent İnanır’dan ihmal açıklaması: Gözler Jülide Kural’da Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili çarpıcı iddia! Levent İnanır’dan ihmal açıklaması: Gözler Jülide Kural’da Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen miras meselesi, ortaya çıktığı öne sürülen vasiyetnameyle aile içinde tartışmalara neden oldu. SABAH









Kadir İnanır ve hayat arkadaşı Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, sanatçının vasiyeti hakkında açıklama yaparak, usta oyuncunun 2015 yılında hazırlattığı vasiyeti iptal ettiğini duyurmuştu. Avukat Alınak; 2022 yılındaki yeni vasiyetnameye göre Kadir İnanır'ın üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak ve telif haklarını, ayrıca belgesel yapılma ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlerin haklarını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural'a bıraktığını açıklamıştı.

MAHKEME 17 ARALIK'A ERTELENDİ



İçeriği gizli tutulan vasiyetlerin açılacağı tarih olarak ilk olarak 17 Eylül 2026 belirlenmişti. Kadir İnanır'ın noter huzurunda hazırladığı üç ayrı vasiyetin İstanbul Beykoz Adliyesi'nde açılması beklenirken, kararın açıklanacağı gün adliyeye 28 yakını geldi. Ancak bazı yakınlarına tebligat/bildirim yapılmadığı için mahkeme vasiyet hakkında kararını veremedi. Dava konusunu yeniden ele alacak olan mahkeme, kararını 17 Aralık 2026 tarihinde açıklayacak.