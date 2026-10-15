Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili çarpıcı iddia! Levent İnanır’dan ihmal açıklaması: Gözler Jülide Kural’da

Kadir İnanır ve hayat arkadaşı Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, sanatçının vasiyeti hakkında açıklama yaparak, usta oyuncunun 2015 yılında hazırlattığı vasiyeti iptal ettiğini duyurmuştu. Avukat Alınak; 2022 yılındaki yeni vasiyetnameye göre Kadir İnanır'ın üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak ve telif haklarını, ayrıca belgesel yapılma ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlerin haklarını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural'a bıraktığını açıklamıştı.
MAHKEME 17 ARALIK'A ERTELENDİ
İçeriği gizli tutulan vasiyetlerin açılacağı tarih olarak ilk olarak 17 Eylül 2026 belirlenmişti. Kadir İnanır'ın noter huzurunda hazırladığı üç ayrı vasiyetin İstanbul Beykoz Adliyesi'nde açılması beklenirken, kararın açıklanacağı gün adliyeye 28 yakını geldi. Ancak bazı yakınlarına tebligat/bildirim yapılmadığı için mahkeme vasiyet hakkında kararını veremedi. Dava konusunu yeniden ele alacak olan mahkeme, kararını 17 Aralık 2026 tarihinde açıklayacak.
"O VASİYETE İNANMIYORUM!"
Miras tartışmaları devam ederken usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, vasiyet ve yaşanan süreç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnanır, tepkisini ve iddialarını şu sözlerle dile getirdi: "Ben o vasiyete inanmıyorum. Her şeyi geçin biz bugüne kadar dededen kalma toprağımızı neden satmadık? Toprağımız yabancıya gitmesin, bölünmesin diye. Kadir Dayım, isteyen orada ev yaptırsın derdi. Bunca zamana kadar koruduğumuz toprağımızdan neden o kişiye hak verilsin ki? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var."
"KADİR DAYIMIN BİRİKİMLERİ 5 MİLYON DOLAR CİVARI"
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan ve mirasın boyutuna vurgu yapan İnanır, yeğenlere hiçbir şey kalmamasını eleştirdi:
"Dayımın birikimleri 5 milyon dolar civarı. Hastaneye ödenen paralar küçük kalır. Bir kalem bile bırakmamış... Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki, onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil."
"BAKIMINDA İHMAL VAR"
Dayısının hayat arkadaşına karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyen Levent İnanır, hastalık sürecinde ise ihmal yaşandığını iddia etti: "20 senelik bir birliktelik var. Bir erkek zaten kendine yakışanı yapmalı. Kadir Dayım ziyadesiyle, fazlasıyla gerekeni yaptı. Kadir Dayıma iyi bakılmadı.2025'de benim hastanede çektiğim görüntüler var. Tedavi olurken gayet iyiye giderken, evde zatürre oldu. Hem de Kadir İnanır'ın bu kadar donanımlı evinde. Evde kim varsa ihmal var. Banyo yaptıktan sonra camı açarsanız ne olur?"
Levent İnanır'ın gündemi sarsan açıklamalarının ardından gözler usta sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural'a çevrildi.