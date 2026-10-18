Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı





"ÇOK İYİ BİR EDEBİYATÇI, OYUN YAZARI VE DOSTTU"

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal, törende yaptığı konuşmada, 1981'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdiğinde tanıştığı Olgun ile 45 yıllık bir dostluğu paylaştıklarını kaydetti.



Olgun'un tam adının "Soner Atadan Olgun" olduğunu ve sanatının ötesinde derin bir entelektüel birikime sahip bulunduğunu aktaran Danyal, "Müzisyenliği çok ön plana çıktı ama Soner benim için çok iyi bir dergiciydi, iyi bir edebiyatçıydı, iyi bir oyun yazarıydı, iyi bir dosttu, iyi bir ağabeydi. Ne zaman bir şeyin eksikliğini duysam, yanına gittiğimde hep destek oldu." ifadelerini kullandı.



Sanatçının arkadaşı Murat Aksu da Olgun'un özel bir insan olduğunu belirterek, "Bu kadar geniş bir repertuvarı, hiçbir nota ve yazıya bakmadan hatırlayan, saatlerce felsefe, edebiyat ve tiyatro üzerine sohbet edebildiğimiz bir insandı. Bunları yaparken de hiçbir bencillik veya ego barındırmaz, son derece naif bir şekilde konuşurdu." değerlendirmesinde bulundu.