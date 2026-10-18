Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıktı! İşte şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında istenen ceza

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAZIŞMALARI DOSYADA

Şüphelinin cep telefonunda yapılan dijital incelemelerde uyuşturucu ticaretine işaret eden görüşmeler tespit edildi. İddianamede yer alan detaylara göre; Aytaç Kart isimli kişiye gönderilen sesli mesajda, "Kankam bende müd antremandan çıktım gelcem de diyorum bi sana mı uğrasam acaba yaa senden falan filan mı acaba nasıl yapsak" ifadelerini kullandığı, Mami Rodi olarak kayıtlı kişiyle yaptığı görüşmede ise "Çözeltme imkanımız var mıdır" demesine karşılık karşı tarafın "Var abi söylüyorum kutuya bırakıyorum 1 saate" yanıtını verdiği görüldü.