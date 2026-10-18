Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıktı! İşte şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında istenen ceza

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında tutuklanmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma personelinin istihbari çalışmaları ve muhbir görüşmeleri neticesinde, ünlü şarkıcının uyuşturucu madde kullandığı ve temin ettiği bilgisine ulaşıldı. Yalçıntaş'ın Sarıyer Zekeriyaköy'deki evine düzenlenen operasyonda, 2 adet esrar öğütme aparatçısı (öğütücü), 1 adet hassas terazi, içerisinde bitki kırıntıları olduğu değerlendirilen kavanoz ele geçirildi.
UYUŞTURUCU TİCARETİ YAZIŞMALARI DOSYADA
Şüphelinin cep telefonunda yapılan dijital incelemelerde uyuşturucu ticaretine işaret eden görüşmeler tespit edildi. İddianamede yer alan detaylara göre; Aytaç Kart isimli kişiye gönderilen sesli mesajda, "Kankam bende müd antremandan çıktım gelcem de diyorum bi sana mı uğrasam acaba yaa senden falan filan mı acaba nasıl yapsak" ifadelerini kullandığı, Mami Rodi olarak kayıtlı kişiyle yaptığı görüşmede ise "Çözeltme imkanımız var mıdır" demesine karşılık karşı tarafın "Var abi söylüyorum kutuya bırakıyorum 1 saate" yanıtını verdiği görüldü.
"ANNEMİN GÖNDERDİĞİ KEKİK" DİYE SAVUNMUŞTU
Yalçıntaş savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını iddia ederek, kavanoz içindeki maddenin annesinin gönderdiği kekik olduğunu, öğütme aparatlarının bir arkadaşının hediyesi olduğunu, hassas teraziyi ise sporla uğraşması nedeniyle diyetini kontrol etmek için kullandığını öne sürmüştü.
ADLİ TIP RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Yalçıntaş'ın savunmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Yalçıntaş'tan kan ve saç örnekleri alındı. Yapılan toksikolojik inceleme sonucunda, ünlü şarkıcının vücudunda Esrar etken maddesi (THC metaboliti) ve Kokain tespit edilmişti.
10 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS İSTEMİ
Hazırlanan iddianamede, şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın başkalarına maddi menfaat elde etmeksizin uyuşturucu madde verdiği kabul edilerek TCK 188/3 maddesi gereğince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere cezalandırılması istendi. Yalçıntaş, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.