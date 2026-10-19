Melike Şahin’den oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin adını duyurdu

Şahin, oğlunun adını da Ali Robin olarak duyurdu.

YENİ ANNELERE DE MESAJ GÖNDERDİ

Melike Şahin'in paylaşımında dikkat çeken ayrıntılardan biri de doğum sonrası dönemden geçen annelere yönelik mesajı oldu. Sanatçı, kendisine destek verenlere teşekkür ederken lohusalık sürecindeki kadınlara da sevgi dolu sözlerle seslendi.