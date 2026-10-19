Melike Şahin’den oğluyla ilk paylaşım! Bebeğinin adını duyurdu

Geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Melike Şahin, bu kez müzik çalışmalarıyla değil, özel hayatındaki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi.
Eşi Sedat Arpalık ile ilk çocuklarını kucaklarına alan sanatçı, oğluyla çekilen ilk karelerini takipçileriyle paylaştı.
OĞLUYLA İLK FOTOĞRAFLARINI YAYIMLADI
Anne olmanın heyecanını yaşayan Melike Şahin, sosyal medya paylaşımında bebeğinin adını da duyurdu. Oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih eden sanatçının paylaşımı, takipçilerinden ilgi gördü.
Şahin, oğlunun adını da Ali Robin olarak duyurdu.
YENİ ANNELERE DE MESAJ GÖNDERDİ
Melike Şahin'in paylaşımında dikkat çeken ayrıntılardan biri de doğum sonrası dönemden geçen annelere yönelik mesajı oldu. Sanatçı, kendisine destek verenlere teşekkür ederken lohusalık sürecindeki kadınlara da sevgi dolu sözlerle seslendi.
Paylaşım çok sayıda beğeni aldı.