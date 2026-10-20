Kadir İnanır’ın eski şoföründen olay iddia! “Kadir Abi’ye kan verdim, kovuldum”

Günaydın'dan Tuba Kalçık'ın haberine göre, Garga, usta oyuncuyla yakınlığının rahatsızlık yarattığını iddia ederek işine son verilmesinin nedenini açıkladı: "Kadir Abi beni çok severdi ama Jülide Hanım'a itiraz edemezdi."

Kadir İnanır ile nasıl bir ilişkiniz vardı?

Çok iyiydi. Beni çok severdi Kadir Abi. Onun dört yıla yakın şoförlüğünü yaptım. Hiç ayrılmak istememe rağmen Jülide Hanım işime son verdi. Hastanede Kadir Abi'nin acil kana ihtiyaç oldu. Ben de doktora "Aynı kan grubuyuz ben verebilirim" dedim.

"BANA SORMADAN NİYE KAN VERMEYE GİDİYORSUN?"

Kan verdim ve hastaneye geri döndüm. Jülide Hanım "Bana sormadan niye kan vermeye gidiyorsun?" diye bağırdı, işime son verdi. Aslında, Kadir Abi'yi çok sevdiğim, hep onu koruyup kolladığım, sadık olduğum, yalnız bırakmadığım için işime son verdi.

Kadir İnanır'ın mirasında ağızları açık bırakan rakam! Servetin büyüklüğü netleşti: Jülide Hanım benim Kadir Abi'ye bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Abi'nin çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu.