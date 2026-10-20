Rabia Soytürk'ün yeni aşkı bakın kim çıktı! İlk kez Etiler'de görüntülendiler

Muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine teşekkür ederek karşılık veren Soytürk ve Adalı, ardından mekândan uzaklaştı. Çiftin ilk kez birlikte görüntülenmesi, yeni aşkı da gözler önüne serdi.

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