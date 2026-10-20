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Rabia Soytürk'ün yeni aşkı bakın kim çıktı! İlk kez Etiler'de görüntülendiler

Rabia Soytürk, Serhan Adalı’yla yaşadığı yeni aşkla gündemde! Ünlü oyuncu ve sevgilisi, ilk kez Etiler’de objektiflere yansıdı.

HABER MERKEZİ

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Rabia Soytürk'ün yeni aşkı ortaya çıktı! Serhan Adalı'yla aşk yaşadığı konuşulan güzel oyuncu, sevgilisiyle ilk kez Etiler'de görüntülendi.

MEKAN ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

Oyuncu Rabia Soytürk'ün, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı'yla bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyordu. İkiliden ilk kez birlikte görüntü geldi. Sevgililer, önceki akşam Etiler'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Karşılarında basın mensuplarını gören çift, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İkiliyi görüntüleyen muhabirler, yeni ilişkileri hakkında sorular yöneltti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Rabia Soytürk ve Serhan Adalı'nın görüntülendiği sırada bir güvenlik görevlisi, fotoğraf çekilmesini engellemek amacıyla çiftin önüne geçti. Ancak görevlinin müdahalesi, ikilinin görüntülenmesine engel olamadı.

Muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine teşekkür ederek karşılık veren Soytürk ve Adalı, ardından mekândan uzaklaştı. Çiftin ilk kez birlikte görüntülenmesi, yeni aşkı da gözler önüne serdi.

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