Sel felaketi hayatını altüst etti! Manken Elif Ece Uzun yardım istedi

ELİF ECE UZUN KİMDİR?

Elif Ece Uzun, Bolu'da dünyaya geldi. Çocukluğu ve eğitim hayatının önemli bölümü ise Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geçti.

Uzun, turizm otelcilik eğitimi aldığı dönemde yerel televizyonlarda program sunmaya başladı. 15 yaşında Best Model yarışmasına katılarak modellik kariyerine adım attı. 2004'te profesyonel olarak podyum çalışmalarına başlayan Uzun, daha sonra televizyon sunuculuğu ve oyunculuk da yaptı. Şafak Sezer ile Star TV'de program sunan Uzun, Kanal 1'de Necmi Yapıcı ile çalıştı. Ayrıca "Çarkıfelek", "İşte Benim Stilim" ve "Medya Kralı" gibi yapımlarda yer aldı. IMDb kayıtlarında ise "N'apcaz Şimdi?", "İşte Benim Stilim" ve "Medya Kralı" çalışmaları bulunuyor.