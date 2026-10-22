Çağatay Ulusoy’la küslük sona mı erdi? Kıvanç Tatlıtuğ’dan imalı yanıt

Türk televizyon dünyasının iki ünlü ismi Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy , uzun süredir aralarının bozuk olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde bir düğünde yan yana gelerek samimi pozlar veren ikilinin arasındaki buzların eridiği öne sürülürken, konuya ilişkin son açıklama Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi. Meslektaşı Burak Yamantürk ile Yeniköy'de görüntülenen ünlü oyuncu, hakkındaki sorular karşısında sessizliğini bozdu.

KIVANÇ TATLITUĞ VE ÇAĞATAY ULUSOY BARIŞTI MI?

Türk ekranlarının en popüler jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, kariyerleri kadar özel hayatlarıyla da magazin gündemindeki yerlerini koruyor. İkilinin uzun süredir küs olduğu ve aralarında soğuk rüzgarlar estiği yönündeki iddialar, zaman zaman gündeme taşınıyor.

Dönem dönem gündeme gelen bu söylentiler, iki oyuncunun davetli olarak katıldıkları bir düğünde bir araya gelmesiyle yeniden tartışma konusu olmuştu. Uzun bir aranın ardından aynı karede buluşan ve samimi pozlar veren Tatlıtuğ ile Ulusoy'un görüntüleri, aralarındaki sorunların geride kaldığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak bu gelişmeye rağmen ikili hakkındaki iddialar sona ermedi. Son olarak aralarındaki buzların eridiğine ilişkin söylentiler yeniden gündeme gelirken, gözler Kıvanç Tatlıtuğ'un yapacağı açıklamaya çevrildi.