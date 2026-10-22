Çağatay Ulusoy’la küslük sona mı erdi? Kıvanç Tatlıtuğ’dan imalı yanıt

Türk televizyon dünyasının iki ünlü ismi Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, uzun süredir aralarının bozuk olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde bir düğünde yan yana gelerek samimi pozlar veren ikilinin arasındaki buzların eridiği öne sürülürken, konuya ilişkin son açıklama Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi. Meslektaşı Burak Yamantürk ile Yeniköy'de görüntülenen ünlü oyuncu, hakkındaki sorular karşısında sessizliğini bozdu.
KIVANÇ TATLITUĞ VE ÇAĞATAY ULUSOY BARIŞTI MI?
Türk ekranlarının en popüler jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, kariyerleri kadar özel hayatlarıyla da magazin gündemindeki yerlerini koruyor. İkilinin uzun süredir küs olduğu ve aralarında soğuk rüzgarlar estiği yönündeki iddialar, zaman zaman gündeme taşınıyor.
Dönem dönem gündeme gelen bu söylentiler, iki oyuncunun davetli olarak katıldıkları bir düğünde bir araya gelmesiyle yeniden tartışma konusu olmuştu. Uzun bir aranın ardından aynı karede buluşan ve samimi pozlar veren Tatlıtuğ ile Ulusoy'un görüntüleri, aralarındaki sorunların geride kaldığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak bu gelişmeye rağmen ikili hakkındaki iddialar sona ermedi. Son olarak aralarındaki buzların eridiğine ilişkin söylentiler yeniden gündeme gelirken, gözler Kıvanç Tatlıtuğ'un yapacağı açıklamaya çevrildi.
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Hürriyet'te yer alan habere göre Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Burak Yamantürk ile Yeniköy trafiğinde objektiflere takıldı. Özel yapım motosikleti ve tam korumalı profesyonel ekipmanıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
Çağatay Ulusoy ile arasındaki ilişkiye dair iddiaların hatırlatılması üzerine Tatlıtuğ, haberlerde yer alan yorumlara tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, konuya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
"Haberlerde yazılan senaryolar, oynadığım projelerin senaryolarından daha yaratıcı. Ne diyeyim ki? Cevap bile vermek istemiyorum."
Açıklamasıyla magazin gündemine damga vuran Tatlıtuğ'un sitemli tavrı da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, sözlerinin ardından Burak Yamantürk ile motosikletine binerek bölgeden ayrıldı. Tatlıtuğ'un bu açıklaması, Çağatay Ulusoy ile arasındaki ilişkiye dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.