Haberler Magazin Hande Erçel'in Instagram kazancı gündem oldu! 24 saatlik story ücreti dudak uçuklattı Hande Erçel'in Instagram kazancı gündem oldu! 24 saatlik story ücreti dudak uçuklattı Hande Erçel’in Instagram’da yalnızca 24 saat yayında kalan hikaye paylaşımı için talep ettiği öne sürülen ücret gündem oldu. Ünlü oyuncunun sosyal medya kazancına ilişkin iddia, dudak uçuklatan rakamla dikkat çekti. HABER MERKEZİ









Özel hayatı, oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu kez Instagram kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca takipçisi bulunan ünlü oyuncunun, yalnızca 24 saat yayında kalan hikaye paylaşımları için talep ettiği öne sürülen ücret şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

SOSYAL MEDYA KAZANÇLARI TARTIŞMA YARATTI Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen reklam iş birliklerinin yüksek bütçelere ulaşması, ünlü isimlerin dijital dünyadaki kazançlarını yeniden gündeme taşıdı. Milyonlarca takipçiye ulaşan isimlerin markalarla yaptığı anlaşmalar ve paylaşımlar karşılığında aldığı ücretler merak konusu oldu.