Hande Erçel'in Instagram kazancı gündem oldu! 24 saatlik story ücreti dudak uçuklattı

Özel hayatı, oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu kez Instagram kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca takipçisi bulunan ünlü oyuncunun, yalnızca 24 saat yayında kalan hikaye paylaşımları için talep ettiği öne sürülen ücret şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...
SOSYAL MEDYA KAZANÇLARI TARTIŞMA YARATTI
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen reklam iş birliklerinin yüksek bütçelere ulaşması, ünlü isimlerin dijital dünyadaki kazançlarını yeniden gündeme taşıdı. Milyonlarca takipçiye ulaşan isimlerin markalarla yaptığı anlaşmalar ve paylaşımlar karşılığında aldığı ücretler merak konusu oldu.
HANDE ERÇEL'İN INSTAGRAM HİKAYESİ İÇİN İSTEDİĞİ ÜCRET ŞAŞIRTTI
Bir televizyon programında Hande Erçel'in sosyal medya kazancı gündeme geldi. İddiaya göre ünlü oyuncu, Instagram hikayelerinde yalnızca 24 saat boyunca yayında kalacak bir reklam paylaşımı için 500 bin ile 700 bin TL arasında ücret talep ediyor.
Söz konusu rakam, sosyal medya reklamlarının ulaştığı bütçeleri bir kez daha gözler önüne serdi.