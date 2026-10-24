Engin Altan Düzyatan’ın acı günü: Paylaşımı sevenlerini yasa boğdu

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın vefat haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Mevlan Düzyatan'ın hayatını kaybetmesi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Babasının fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, ailesinin yaşadığı üzüntüyü dile getirirken cenaze törenine ilişkin bilgileri de takipçileriyle paylaştı.
Düzyatan açıklamasında, "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Engin Altan Düzyatan, babasının cenazesinin 25 Ekim Pazar günü (yarın) öğle namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacağını açıkladı. Mevlan Düzyatan'ın cenazesinin daha sonra Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.