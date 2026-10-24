Hande Erçel'in son paylaşımına beğeni yağmuru: Asansör ve ayna pozları olay oldu

Hande Erçel, peş peşe paylaştığı asansör ve ayna pozlarıyla sosyal medyayı salladı! "Son zamanlarda" notuyla yayınladığı kareler kısa sürede büyük ilgi görürken, ünlü oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.
Güzelliği, iddialı tarzı ve kusursuz makyajıyla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından hayatının farklı anlarını yansıtan bir fotoğraf serisi paylaştı. "Lately, without the highlights 🧚🏻♀️" (Son zamanlarda, öne çıkanlar olmadan) notuyla paylaşılan gönderi, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
Doğal ve samimi anlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, asansör ve ayna karşısında verdiği pozlarla şıklığını bir kez daha kanıtladı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI
Hande Erçel'in peş peşe sıraladığı bu özel karelere yakın arkadaşları da kayıtsız kalamadı. Mihre Mutlu, gönderiye "Ma girl 🦋" yorumunu düşerken, diğer arkadaşları da kalp ve parıltı emojileriyle beğeni dolu desteklerini gösterdiler.
"MASALLARDAN DOKUNMUŞ BİR PRENSES"
Dakikalar içinde on binlerce etkileşim alan fotoğraflara dünyanın dört bir yanından iltifat yağdı. Takipçileri, başarılı oyuncu için "Güzelliğin dillere destan Handem" ve "Hayallerden ve masallardan dokunmuş bir prenses gibisin" gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.