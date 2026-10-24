Hande Erçel'in son paylaşımına beğeni yağmuru: Asansör ve ayna pozları olay oldu

"MASALLARDAN DOKUNMUŞ BİR PRENSES"

Dakikalar içinde on binlerce etkileşim alan fotoğraflara dünyanın dört bir yanından iltifat yağdı. Takipçileri, başarılı oyuncu için "Güzelliğin dillere destan Handem" ve "Hayallerden ve masallardan dokunmuş bir prenses gibisin" gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.