Kadir İnanır'ın yeğeninden olay açıklama: Jülide Kural dayımın öldüğü hafta tatile gitti

Kadir İnanır ile nasıl bir ilişkiniz vardı?

İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a dayımın yanına geldim. Bana babalık yaptı, beni okuttu. Hiçbir zaman dayı yeğen gibi olmadık. 2025'te hastanede yatarken, doktoruna 'Levent benim oğlum' demişti. Bu kadar yakındı ilişkimiz. 1973'ten 1984'e kadar aynı evde yaşadık. Sinemaya adım atmamı da o istemişti. Onun isteğiyle soyadımı İnanır olarak kullandım sektörde.

İnanır, tüm mirasını birliktelik yaşadığı Jülide Kural'a bıraktı. Vasiyetinde aile üyelerine yer vermemesine şaşırdınız mı peki?

Tabii ki. Dayım böyle bir vasiyete asla rıza göstermez. Onun en yakınlarından biri bendim. Buna itiraz ettiğim için beni medyaya farklı gösterme çabasına girdiler. Vasiyet açıklanacak diye bizi çağırdılar. 28 kuzenim medyatik olduğum için sözcü olarak beni seçti. Orada yaptığım konuşma bile çarpıtıldı. Onlara diyorum ki, gayet sakin ve gülerek "Hakime hanım yeterli çoğunluk olmadığı için, 17 Aralık'a erteledi." Sözlerim bu kadardı, farklı algı yaratmak isteyenler var.

Dayım, Jülide Hanım'la 20 yıllık birliktelik yaşadı. O da kopuk, kopuk. Kadir dayımın filmleri, hanımefendinin kendi işleri, turneleri falan, zaman zaman ayrılıklar, küslükler oldu... Dayım onunla evlenmedi. Ama dayım eğer nikah yapmadıysa bu büyük aşk gibi anlatılan bir şeye, burada ciddi soru işareti var demektir. Jülide Hanım farklı yansıtmak istiyor olabilir ama gerçek öyle değil.