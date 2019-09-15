Aromaterapist Aslı Bilgin, onlarca kokuyla çalışıyor ancak içlerinden 10 tanesini seçmek zorunda kalsa ve kendine bir aromaterapik ecza dolabı yapacak olsa hangilerini tercih edeceğini ve nedenlerini anlattı. İşte Bilgin’in aromaterapik ilk yardım çantası...

LAVANTA UÇUCU YAĞI

Her evde bulunması gereken harika bir yağdır. Yanık mı oldu, hemen üzerine 1-2 damla lavanta uçucu yağı damlatın, üzerine de bir süre buz bastırın, işte tamam. Uyku probleminiz mi var, yatmadan yastığınızın yüzünüzün değmeyeceği kısmına 3-4 damla damlatın sonrasında sabah uyanın. Bir yere çarptığınız anda, 1-2 damla o bölgeye damlatmak morarmasını önleyecek. Bunun dışında antiseptik, antifungal, sakinleştirici, rahatlatıcı ve tabii en önemlisi migrenin de ilacı aynı zamanda....