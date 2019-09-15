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Aromaterapik

Aromaterapik ilk yardım
Giriş Tarihi: 15.9.2019

Aslı Bilgin, onlarca kokuyla çalışıyor ancak içlerinden 10 tanesini seçmek zorunda kalsa ve kendine bir aromaterapik ecza dolabı yapacak olsa hangilerini tercih edeceğini ve nedenlerini anlattı. İşte Bilgin’in aromaterapik çantası...

LAVANTA UÇUCU YAĞI
Her evde bulunması gereken harika bir yağdır. Yanık mı oldu, hemen üzerine 1-2 damla lavanta uçucu yağı damlatın, üzerine de bir süre buz bastırın, işte tamam. Uyku probleminiz mi var, yatmadan yastığınızın yüzünüzün değmeyeceği kısmına 3-4 damla damlatın sonrasında sabah uyanın. Bir yere çarptığınız anda, 1-2 damla o bölgeye damlatmak morarmasını önleyecek. Bunun dışında antiseptik, antifungal, sakinleştirici, rahatlatıcı ve tabii en önemlisi migrenin de ilacı aynı zamanda....

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