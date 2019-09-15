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çılgın çocukları

Beyazperdenin çılgın çocukları
Giriş Tarihi: 15.9.2019

en çılgın dönemi, okul yıllarındaki arkadaşlıklarımızla geçmiştir. sinemasının en çılgın filmleri de lise çağındaki gençleri konu alan ve çekimlerinin çoğu okulda gerçekleşen yapımlardır. İşte o filmlerden bir seçki...

BÜLENT GÜRLÜK

en çılgın dönemi, okul yıllarındaki arkadaşlıklarımızla geçmiştir. sinemasının en çılgın filmleri de lise çağındaki gençleri konu alan ve çekimlerinin çoğu okulda gerçekleşen yapımlardır. İşte o filmlerden bir seçki...

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