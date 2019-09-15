Beyazperdenin çılgın çocukları

Hepimizin en çılgın dönemi, okul yıllarındaki arkadaşlıklarımızla geçmiştir. Dünya sinemasının en çılgın filmleri de lise çağındaki gençleri konu alan ve çekimlerinin çoğu okulda gerçekleşen yapımlardır. İşte o filmlerden bir seçki...
BÜLENT GÜRLÜK
Hepimizin en çılgın dönemi, okul yıllarındaki arkadaşlıklarımızla geçmiştir. Dünya sinemasının en çılgın filmleri de lise çağındaki gençleri konu alan ve çekimlerinin çoğu okulda gerçekleşen yapımlardır. İşte o filmlerden bir seçki...
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