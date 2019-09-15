Kanserle savaşta ilacı müzik oldu

“Hastalık sürecimde yanımda sadece annem ve müzik vardı” diyen Umurcan Çağlar, sözlerini söyle sürdürdü: “En sonunda kazanan ben oldum, kanseri yendim. Şimdi tek amacım müziğimle başkalarına ilaç olmak”

Bu, bir çocuğun hikayesi; 7 yaşında kendi hayatını yeniden yazmaya başlayan bir çocuğun... Almanya Düsseldorf'da yaşayan Umurcan Çağlar, 7 yaşında yakalandığı kanseri 10 yaşında yenmiş bir çocuk. 8 yaşındayken başlayan kemoterapi süreci tam 2 yıl sürdü. 1 yılını hastanede 1 yılını ise evde tedavi görerek geçirdi. Bir çocuk için çok büyük acılar çekiyor ancak her şeye rağmen gülümseyebiliyordu. Kemoterapiler bazen o kadar acı veriyordu ki her defasında yatağa düşüyor, bu onu arkadaşlarından ve dışarıdan biraz daha uzaklaştırıyordu. Tüm çocuklar sokakta oyunlar oynarken o hayat mücadelesi veriyordu.

BÜYÜK DEPRESYON

'O dönem en kötü, en zor zamanlarımdı' diyor Umurcan: 'Çok ağladım, çok acı çektim. Okuldaki en samimi arkadaşlarım bile kanserin bulaşıcı bir hastalık olduğunu düşünüp beni kendilerinden uzaklaştırıyorlardı. Onlar bana böyle davrandıkça agresifleşiyor, hatta bazen sinir krizi geçiriyordum. Şimdi analiz ettiğimde çocuk yaşımda hastalığımın yanı sıra büyük bir depresyonu da atlattığımı anlıyorum. Bu süreçte yanımda sadece annem ve müzik vardı. Belki annemi de istemeden çok kırdım ve üzdüm. Ama en sonunda kazanan ben oldum ve kanseri yendim.'

ACIMASIZ ÖNYARGILAR

Umurcan'ın mücadelesi bununla da bitmemiş. Okul hayatı boyunca hep arkadaşları tarafından dışlanmış. Genellikle dış görünüşü nedeniyle önyargıyla karşılanıp yalnız başına büyümüş. 'Ama hayat bana küçücük yaşta çok şey öğretti' diyor bu yüzden. Hastalığı atlattıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlatıyor: 'Ben acı çeke çeke önyargısız olmayı, sevgisiz büyüyerek de insanları sevmeyi öğrendim. Çünkü hayat bana tüm iyi özelliklerimi kötü tecrübeler sayesinde kazandırdı. Sadece bir tek şeyi hiç bırakmadım: Hayata daima pozitif bakmayı ve gülümsemeyi.'

ALBÜMÜ YAKINDA ÇIKIYOR

Gülümsemesinin yanı sıra onu bir şey daha hiç terk etmedi; müziğe olan tutkusu. Müziğin verdiği pozitif enerjiye olan inancını hiç yitirmeden sosyal hayatındaki tüm eksikleri müzikle dolduran, 11 yaşında gitar çalmaya başlayan ve şimdi 25 yaşında olan Umurcan Çağlar artık bir müzisyen. Gitarın yanı sıra piyano ve bateri de çalıyor. Yakında Mert Ali İçelli'nin aranjörlüğünde şarkılarını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. R&B ve hip-hop tarzında bestelediği parçalarıyla bir albüm de çıkarmayı planlıyor.

KİMSE YALNIZ KALMASIN

John Chain adını kullanarak Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere 3 dilde söylenmiş parçalardan oluşan albümü bu sene sonunda Spotify'da yayınlanacak. Parçalarında acı çeken ve yardıma ihtiyacı olan insanları daha çok anlattığını söyleyen Umurcan, 'Müzikle yapmak istediğim asıl şey insanlara yardım etmek. Herkesin ilacı biraz da kendinde. Hayata pozitif bakarak her şeyin üstesinden gelmek mümkün. İnsanlar hem bunu öğrensinler hem de birbirlerini zor zamanlarında hiç yalnız bırakmasınlar istiyorum' diyor.



ASLA PES ETMEYİN

Kendisini çaresiz hisseden kanser hastalarına da bir çağrısı var Umurcan'ın: 'Asla pes etmeyin. Çünkü kanser sizi pes ettiğiniz noktadan vurur. İyileşme umudunu taşımazsanız iyileşemezsiniz. Savaşmayı sakın bırakmayın.'



HACER ÖNOĞLU ÜLGER