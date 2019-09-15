Maceraperestlerin yeni adresi Kısık Kanyonu

Denizli'nin saklı cenneti olarak bilinen Kısık Kanyonu Çal ilçesinin kaderini değiştirecek. Kanyondaki yürüyüş yolu, 2.5 kilometreye çıkartılacak. Ayrıca, kafeteryalar, seyir alanları, çocuk parkları ve amatör balıkçılar için balık avlama bölgeleri yapılacak.

Denizli'nin saklı cenneti olarak bilinen Çal ilçesi sınırları içinde bulunan Kısık Kanyonu ilçenin kaderini değiştirecek. Kanyon içine 2003 yılında yapılan 200 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu, 2.5 kilometreye çıkartılacak. Yürüyüş yolu ile birlikte kanyon içine belediye tarafından sosyal alanlar, kafeteryalar, seyir alanları, dinlenme bölgeleri, çocuk parkları ve amatör balıkçılar için balık avlama bölgeleri yapılacak.

ANTİK KAYA MEZARLAR

Kanyondaki çalışmayı kısa bir süre sonra başlatacaklarını belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akçan, adrenalin tutkunlarının ilçeye gelmesiyle birlikte turizmden ilçe olarak daha fazla pay alacaklarını söyledi. Bölgede dağcılar için doğal tırmanış alanlarının da olduğunu anlatan Başkan Akcan, "İlçe merkezine yedi kilometre uzaklıkta olan Kısık Kanyonu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'yla gündeme geldi. Kanyon içinde rafting yapan Vali Yazıcıoğlu ile birlikte kanyon 2011 yılında turizme açıldı. İl merkezine 60 kilometre, Çal ilçesine 7 kilometre mesafede Kumral mesireliği yakınında bulunan 80 metre yüksekliğindeki kanyonun uzunluğu 3 kilometre. Kanyon içerisinde Bizans ve Roma dönemine ait antik kaya mezarlar mevcut. Büyük Menderes'in oluşturduğu bu vadide yer alan kanyon, doğa tutkunlarının vazgeçilmez uğrak yeri olacak. Kanyon kamp turizmi için de elverişli. Kanyon içinde dağ ve doğa yürüyüşü, trekking ve rafting gibi sporları yapmak mümkün. Doğa tutkunlarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, sosyal alanlar, kafeteryalar, tırmanma bölgeleri, dinlenme alanları, piknik alanları, çocuk parkları gibi birçok özellik hazırlanan projemizde var. Bölge yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayacak" dedi.

HASAN DURNA