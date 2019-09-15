Ofis çalışanlarına özel bakım

Ofis ortamında saatlerce çalışmak zordur. Gün sonunda enerjiniz bakım yapmaya yeterli olmayabilir. Ancak bakımsız cilt ve saçlar alarm vermeye başlamadan önce harekete geçmek şarttır. Çünkü ilerleyen zamanlarda telafisi daha zorlu olabilir. Peki, bakım için ne yapmak gerekir?
Ofis ortamında saatlerce çalışmak zordur. Gün sonunda enerjiniz bakım yapmaya yeterli olmayabilir. Ancak bakımsız cilt ve saçlar alarm vermeye başlamadan önce harekete geçmek şarttır. Çünkü ilerleyen zamanlarda telafisi daha zorlu olabilir. Peki, bakım için ne yapmak gerekir?
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