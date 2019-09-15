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çalışanlarına

Ofis çalışanlarına özel bakım
Giriş Tarihi: 15.9.2019

ortamında saatlerce çalışmak zordur. Gün sonunda enerjiniz bakım yapmaya yeterli olmayabilir. Ancak bakımsız cilt ve saçlar alarm vermeye başlamadan önce harekete geçmek şarttır. Çünkü ilerleyen zamanlarda telafisi daha zorlu olabilir. , bakım için ne yapmak gerekir?

ortamında saatlerce çalışmak zordur. Gün sonunda enerjiniz bakım yapmaya yeterli olmayabilir. Ancak bakımsız cilt ve saçlar alarm vermeye başlamadan önce harekete geçmek şarttır. Çünkü ilerleyen zamanlarda telafisi daha zorlu olabilir. , bakım için ne yapmak gerekir?

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