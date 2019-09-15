Tereci’den bir yenilik daha ‘Etkinlik Evi’

Yöresel ürünleri bir markette toplayan Tereci, farklı kahvaltı konseptinden sonra iş toplantıları ve özel günler için de bir yenilik getirdi. Tereci Etkinlik Evi, otomatik perde, tepegöz mikrofon, bilgisayar gibi teknik donanımlara da sahip

İzmir'de yöresel şarküteri ve kahvaltı denince akla ilk gelen markadır Tereci... İzmir'in simge mekanıdır. Türkiye'de ilk kez farklı bir konsept başlatarak, ülkemizin yöresel zenginliğini mutfaklara taşıyan, her bölgenin havası suyu ve toprağında yetişen ürünlerini hiçbir işleme tabi tutmadan tüketiciye ulaştıran bir emekçi firmadır. Tereci, İzmir Karşıyaka'da 5 şarküteri mağazası ve Mavişehir'deki farklı konseptte kahvaltı mekanıyla hizmet veriyor. Tereci şimdi yine bir ilki daha gerçekleştirdi ve 'Etkinlik Evi'ni hayata geçirdi. Otantik kimlikte tasarlanan 35 kişilik mekan, Türkiye'nin yöresel ürünleri ile kahvaltınızı yaparken, özel görüşmelerinizi, iş toplantılarınızı, iş yemeklerinizi, üst düzey görüşmelerinizi, aile tanışma yemeklerini, söz kesmeleri gerçekleştirebileceğiniz özel bir konfora sahip. Etkinlik Evi, otomatik perde, tepegöz mikrofon, bilgisayar gibi her türlü sunumu gerçekleştirebileceğiniz teknik donanıma da sahip. Tereci kahvaltısındaki lezzet 10 yıldır hiç değişmedi, kalite ve lezzetini korudu. Marka üç bileşenin ürünüdür; mirası ve kalıcı gelenekleri, karakteristik davranış tarzı ve kültürü ile gelişimin sürekliliğini sağlayan rüyasıdır. Bir rüyayı gerçekleştirmek amacıyla çıkılan bu yolda işini sevgi, tutku ve emekle yaparak bugün sektöründe ilkleri gerçekleştiren, ulusal bazda birçok ödüle layık görülen Tereci, ülkemizin en önemli marka değeri olarak öne çıkar.

YÖRESİNDEN SOFRANIZA

Tereci Gıda, her yörenin kendine has havasından toprağından kaynaklanan yetişen ürünleri bizzat bölgesinden, yerinden alır. Bölgelerin yörelerin, ilçelerin, neyi özel, neyi meşhur ise bizzat giderek o özel lezzetler bulup çıkarılır. Tereci yetkilileri bu işi emek sevda sevgi ile yapar. Bu sayede ülkemizin lezzet kültürüne büyük katkı sunar. Aynı zamanda yöresel ürün üreten üreticileri destekleyerek üretici kooperatiflerinin misyonunu da üstlenir. Yerel kooperatiflerle birlikte çalışan Tereci yetkilileri bir lahana turşusu için Ağrı'ya, sınırlı olarak üretilen ve Fransa'ya ihraç edilen Pezik turşu için Sivas'a kadar gider.

40 YILLIK GELENEĞİN ADI

Güven duygusunun simgesi olan İzmir'de 40 yıllık geçmişe sahip Tereci Gıda, ilk günden bu yana insan sağlığını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla hareket ediyor. Tüketicilerin Tereci Gıda'yı seçme nedenlerinin, rahat alışveriş yapma imkanları ve her istediğini yöresine özgü doğallıkta, lezzetinde bulmalarının mümkün olduğunu söyleyen Tereci Gıda'nın üçüncü kuşak temsilcisi Fırat Tereci, "Mavişehir'de bulunan mağazamızda konuklarımıza kahvaltı servisi de sunuyoruz. Bugüne kadar kahvaltımızın lezzeti kalitesi hiç değişmedi, değişmeyecek. Bize verilen değerin bilincindeyiz" diye konuştu.



KALİTE ÖZEN İSTİYOR

TERECİ Gıda'nın Kurucu Başkanı Mehmet Tereci 'Türkiye'nin tüm bölgelerini dolaşarak emekle, sabırla yaptığımız işimiz, ince ince özenle Mardin yöresine ait el sanatları telkari gibi. Her bir mağazanın dizaynından, ürünleri toplayıp, getirmek ve teşhir etmeye kadar her şey özen gerektiriyor. Bu yüzden müşterilerimizin 'daha çok şubeleşin' taleplerine cevap veremiyoruz. Bütün ürünlerin en özelini, doğalını, kalitesini sunuyoruz. Bu el sanatı çoğalmaya gelecek bir iş değildir' diyor.