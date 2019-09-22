Dünya pastacıları İzmir’de

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonunun organize ettiği PASTART İzmir-Uluslararası Pastacılık Tatlıcılık Şekercilik ve Unlu Mamülleri Festivali, 27-29 Ekim tarihleri arasında 13 ülkeden usta ve davetlinin katılımıyla İzmir Kültürpark'ta düzenlenecek

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonunun organize ettiği PASTART İzmir-Uluslararası Pastacılık Tatlıcılık Şekercilik ve Unlu Mamülleri Festivali, 27-29 Ekim tarihleri arasında 13 ülkeden usta ve davetlinin katılımıyla İzmir Kültürpark'ta düzenlenecek. İzmir Pastacılar ve Şekerciler Odası Başkanı İhsan Esen, festivalde kentin lezzetlerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını bildirdi. Festivale gelecek bin 500 ustanın katılımıyla 200 bin yumurta, 2 ton un ve şeker, 5 ton krema ve diğer malzemeleri kullanıp 3 bin metre uzunluğunda 20 santimetre genişliğinde dünyanın en uzun pastasını yapmayı deneyeceklerini aktaran Esen, yaklaşık 20 ton ağırlığında olacağı öngörülen pastaya ay ve yıldız figürünün işleneceğini söyledi.



HER TAT IÇIN BIR SOKAK KURULACAK



İzmir'in tatlarını tanıtmak için "Boyoz Sokağı", "Gevrek ve Kumru Sokağı", "Lokma Sokağı" gibi alanlar ayrılacağını belirten Esen, festivale Şili, Pakistan, Bangladeş, Cezayir, Tunus gibi 13 ülkeden katılan ustaların dünyanın en iyi ustası olmak için 25 kategoride yarışacağını da söyledi